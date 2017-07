OMB anuncia que revisará resultado de polêmica luta entre Pacquiao e Horn

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A OMB (Organização Mundial de Boxe) anunciou nesta sexta-feira (7) que revisará a pontuação oficial da polêmica derrota de Manny Pacquiao para Jeff Horn. No último domingo (2), o australiano venceu por decisão unânime dos jurados (117-111, 115-113 e 115-113) e ficou com o título mundial dos meio-médios. “O objetivo de revisar a pontuação é para que os torcedores tenham a certeza de quem venceu o combate”, explicou o presidente da Organização Mundial de Boxe, Francisco Valcárcel, em carta direcionada à Comissão do esporte. A vitória de Jeff Horn causou muita polêmica. Comentarista da "ESPN" dos Estados Unidos, Teddy Atlas se mostrou bastante irritado com o resultado na transmissão oficial. “Eles deram um troféu, uma vitória, uma grande vitória a Horn, um garoto local, por se esforçar. Você não deveria ganhar um troféu por se esforçar, você deveria receber por vencer! E acho que Pacquiao ganhou a luta se você seguir as regras, que são claras: quem acerta mais golpes”. Jeff Horn é australiano e tem 29 anos. Em um cartel de 18 lutas, ele venceu 17 combates e empatou um.