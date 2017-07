Coldplay faz bis de sua turnê no Brasil em novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs da banda Coldplay podem comemorar. O grupo anunciou que fará duas apresentações no Brasil ainda este ano. Em 7 de novembro os britânicos tocam no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 11 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Segundo o comunicado, as apresentações finalizam a turnê "A Head Full of Dreams", que começou em março de 2016 e já havia passado pelo país. A pré-venda dos ingressos começa no dia 14 de julho, para clientes do Banco do Brasil. A venda para o público geral começa à meia-noite do dia 17 de julho, no site da Eventim.