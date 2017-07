É o Tchan e Molejo estreiam turnê conjunta na Bahia

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Dois dos principais ícones do pagode dos anos 1990, as bandas É o Tchan e Molejo iniciam nesta sexta-feira (7) uma turnê conjunta com show na Bahia. O show acontecerá às 22h na casa de shows Armazém Hall, em Lauro de Freitas, cidade da Grande Salvador. Os ingressos custarão de R$ 50 a R$ 90. A apresentação terá shows individuais de cada banda e um momento no qual os dois grupos estarão juntos no palco. No repertório, sucessos do Molejo como “Cilada” e “Dança da Vassoura”, e do Tchan como “Dança do Bumbum” e “Segura o Tchan”. Também haverá apresentações de Diego Barreto e da banda Samprime, ambos com repertório de samba e pagode. A turnê das duas bandas foi anunciada em maio deste ano, em São Paulo, durante a Virada Cultural, quando tocaram juntas pela primeira vez. Já há shows conjuntos confirmados em Franca (11/08), Fortaleza (07/10), Uberlândia (20/10) e Brasília (21/10).