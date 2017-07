PM apreende pedras de crack, revólver e dinheiro

Policiais militares da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), aprenderam 103 pedras de crack, um revólver e R$ 40 em dinheiro trocado durante uma ação na quarta-feira (05) em Curitiba (PR), Capital do estado. Um homem foi encaminhado à delegacia.

A equipe patrulhava pela Rua Pedro Gusso quando foi abordada por um pedestre, o qual relatou que estaria ocorrendo o tráfico de drogas na Rua São Braz. Os policiais foram até o endereço e abordaram um homem.

Com ele foram encontradas 103 pedras de crack, um revólver calibre .22 com uma munição intacta e R$ 40 em dinheiro trocado. O homem foi levado, juntamente com as apreensões, ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC/Sul) para que as medidas cabíveis fossem tomadas.