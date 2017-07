Polícia apreende arma, veículo e 16,7 quilos de maconha em Colombo

Um revólver e 16,7 quilos de maconha foram apreendidos por policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), minutos após um roubo ocorrido em Colombo (Região Metropolitana de Curitiba). A ação aconteceu na quinta-feira (06) e resultou também em um veículo recuperado. Dois homens foram encaminhados à delegacia.

A PM foi informada de que homens haviam roubado uma pizzaria na Rua João Batista Stocco, no bairro Guaraituba. As equipes da 1ª Companhia, da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), do Pelotão de Trânsito e o Coordenador de Policiamento de Unidade (CPU) iniciaram diligências na região. Em seguida os policiais foram informados de que um homem, usando tornozeleira eletrônica, esteve no local no momento do roubo.

A central fez o monitoramento do suspeito e conseguiu abordar ele e mais uma pessoa na Rua Adis Abeba, no bairro Rio Verde. Um dos envolvidos estava dentro de um Honda/City que teria sido usado no roubo. Durante consulta no sistema os militares estaduais constataram que o carro havia sido roubado no dia 20 de junho.

Os policiais fizeram buscas na residência e encontraram um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma deflagrada, além de 16,7 quilos de maconha e as placas verdadeiras do carro. Os dois homens foram levados, juntamente com a droga, a arma de fogo e o veículo recuperado, à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.