Preso suspeito de ter trocado tiros com polícia durante gravação de 'Os Dias Eram Assim'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta (7), policiais prenderam um suspeito de ter trocado tiros com agentes durante gravação de "Os Dias Eram Assim", supersérie da Globo, na semana passada, no Rio de Janeiro (RJ). No dia 27 de junho, segundo a Policia Civil, os suspeitos foram perseguidos de carro até a altura da Vila Militar, zona oeste da cidade, quando abandonaram o veículo e atiraram contra os policiais. Na fuga, o grupo invadiu o terreno onde estava instalado o set de filmagens da Globo. A cena que estava sendo rodada era de um protesto pelas "Diretas Já". Os atores Gabriel Leone e Bárbara Reis, que vivem Gustavo e Cátia, respectivamente, participavam da gravação. Segundo um comunicado da emissora, atores, equipe técnica, figuração e direção cerca de 90 pessoas foram retirados do local em segurança e as gravações foram suspensas no dia.