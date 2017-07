Rafael Nadal supera russo e avança às oitavas em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Nadal superou nesta sexta-feira (7) o russo Karen Khachanov por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/4 e 7/6 (7-3), e avançou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon. Número 2 do ranking, o espanhol mira seu terceiro título do Grand Slam disputado em Londres. Ele venceu em 2008 e 2010. Nas oitavas, Nadal terá pela frente o tenista Gilles Muller, de Luxemburgo, 16 do ranking, que eliminou o britânico Aljaz Bedene por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7-4), 7/5 e 6/4. No primeiro set, Nadal abriu 4 a 0, não dando qualquer margem para qualquer aproximação do russo, 34º do ranking da ATP. Foram três aces de Nadal contra nenhum do russo no set inicial. O espanhol fechou por 6 a 1. Khachanov forçou os saques no segundo set na tentativa de equilibrar a partida. Foram 6 aces contra Nadal, mas quatro duplas faltas. O espanhol conseguiu quebra do saque no começo do set, fechando por 6 a 4. O russo chegou a ameaçar uma reação no último set, se aproximando de uma quebra quando tinha a vantagem de 6/5 na parcial. Nadal se recuperou, confirmou seu saque e conseguiu a vitória no tie-break.