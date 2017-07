Festival de Inverno do Centro Histórico tem atrações para a família

(foto: Divulgação)

A quinta edição do Festival de Inverno do Centro Histórico oferece diversas atrações até dia 23 em uma programação intensa para ser curtida em família. Gastronomia, cultura e serviços estão entre as atividades. O Criança na Plateia assina parte da programação do dia 8, sábado, no Memorial de Curitiba. Pela manhã, a partir das 10h a equipe da Ar Livre recebe crianças de três a cinco anos para brincarem no Ciclo Kids com bicicletas de equilíbrio e no mesmo horário crianças de todas as idades também podem se divertir com oficina de jardinagem.

Ainda dentro da programação do Criança na Plateia, às 16h o palco principal recebe o espetáculo Circus Various. Uma super apresentação de variedades circenses dividida em cinco números dentre eles palhaçaria, malabarismo, acrobacia aérea e de solo sob o comando do artista Leandro Oliveira e convidados. É tudo de graça, não precisa de inscrição prévia, é só chegar e aproveitar. Mais informações em www.criancanaplateia.com.br

Serviço

O que: Festival de Inverno do Centro Histórico

Quando: de 7 a 23 de julho – programação 8 de julho

Quanto: gratuito