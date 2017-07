Semana de Férias do FTD Digital Arena tem programação voltada à Ecologia

Crianças de 03 a 12 anos poderão aproveitar uma semana especial de férias do FTD Digital Arena com uma programação voltada à Ecologia. Com o objetivo de relembrar e enfatizar a importância do tema, serão realizadas atividades diárias que envolvem a apresentação de um conto infantil, a produção de uma horta vertical e a apresentação do filme “Kaluoka’Hina – O Recife Encantado”.

De segunda a sexta, às 14h será realizada a apresentação do conto infantil “As Aventuras do Capitão Abobrinha”, em que um contador de histórias levará as crianças para uma viagem pelo espaço com o super-herói Capitão Abobrinha, em busca de salvar a natureza dos perigos que ela pode sofrer. No conto, o personagem principal, com sua chegada ao planeta Terra junto aos seus patrulheiros, não hesita em proteger os biomas do Brasil conforme passeia pelas regiões do país.

Já às 15h, será realizada a Oficina Ecológica, que consiste na montagem de uma horta vertical e produção de mudas florestais,visando trabalhar a criatividade e imaginação das crianças com a construção das próprias hortas. A produção será feita com materiais recicláveis, que serão utilizados de forma lúdica, e terá acompanhamento de alunos de Engenharia Ambiental, Agronomia e Engenharia Florestal da PUCPR. Após a Oficina, às 16h, será apresentado o filme “Kaluoka’Hina – O Recife Encantado”. Para o Conto Infantil e apresentação do filme é obrigatória a presença dos responsáveis.

Programação

Datas: 10 de julho a 21 de julho – segunda a sexta-feira.

Conto Infantil no Planetário: As Aventuras do Capitão Abobrinha.

Horário: 14h às 15h.

Ingresso Conto Infantil: R$ 40,00 inteira | R$ 20,00 meia.

Oficina Ecológica: Montagem de horta vertical e produção de mudas florestais.

Horário: 15h às 16h.

Ingresso Oficina Ecológica: R$ 15,00 preço único (limite de 30 crianças por dia).

Filme: Kaluoka’Hina – O Recife Encantado.

Horário: 16h às 17h.

Ingresso filme: R$ 30,00 inteira | R$ 15,00 meia.

Pacotes

Infantil Completo

Conto Infantil + Oficina Ecológica + Filme: R$ 45,00 preço único

Infantil

Conto Infantil + Oficina Ecológica: R$ 30,00 preço único

Adulto

Conto Infantil + Filme: R$ 50,00 preço único

Endereço: FTD Digital Arena (Rua Imaculada Conceição, 1155, Prado Velho – Portão 1 da PUCPR).