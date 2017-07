Mulher Maravilha será exibido em sessão para mães e bebês

(foto: Divulgação)

Na próxima quarta-feira (12), o Shopping Total Curitiba promove mais uma edição do projeto CineMaterna – uma sessão especial de cinema para mamães/papais e bebês. O filme escolhido pelo público foi Mulher Maravilha e a sessão está marcada para as 14h.

O sessões do CineMaterna acontecem uma vez por mês no Total e contam com o apoio da Mili, que fornece produtos para os bebês. A empresa paranaense apresenta seu lançamento mais importante do ano em fraldas descartáveis categoria premium, a nova linha de fraldas infantis Mili Love & Care.

O CineMaterna reúne mães com bebês de até 18 meses, que recebem cuidados especiais como iluminação reduzida, som e ar-condicionado suaves, salas com estacionamento para carrinhos de bebês, trocadores abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos e tapetes emborrachados para que fiquem mais à vontade no chão. O objetivo do projeto, criado em 2008 por um grupo de mães, é promover o resgate social das mães no pós-parto – ummomento especial, mas de muita vulnerabilidade.

O CineMaterna é pioneiro em sessões de cinema amigáveis para mães acompanhadas por seus bebês. A iniciativa está presente nas principais salas de cinema do país e é pensada para fortalecer o vínculo mãe e filho, proporcionando a elas uma oportunidade de retornar à vida cultural e criar uma nova rotina saudável, de lazer, integração e convívio social.

Serviço: CineMaterna - Shopping Total

Dia 12 de julho, às 14h.

Filme: Mulher Maravilha.

Local: Cinesystem Shopping Total (Rua Itacolomi, 292 – Portão. Curitiba/PR).