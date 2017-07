Sábado é dia da sexta edição da Feira Vinil Vivo em Curitiba

A Feira Vinil Vivo, em parceria com a Nova Garagem, chega na sua sexta edição com expositores de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, além de opções de cervejas e chope artesanais, mais de 200 opções de pastéis especiais e muita música dos anos 80 (no vinil, claro) com o Gilber!



Além dos expositores convidados, quem comparecer ao evento poderá conferir também todo o acervo do Nova Garagem com inúmeros títulos de discos de vinil de todos os estilos musicais. O espaço é conhecido por possuir uma enorme e variada coleção de artigos vintages e retrôs para todos os gostos – desde mesas antigas totalmente trabalhadas até peças raras de decoração.



Confira o link do evento

Confira, em ordem alfabética, quais são os expositores que estarão do encontro no Nova Garagem e aproveite pra entrar em contato diretamente com eles e perguntar se eles vão trazer aquela bolacha que você tanto espera. Andye Iore e Projeto Zombilly (Maringá)

https://www.facebook.com/werkley.rammesilva Além dos expositores da VINIL VIVO, o espaço também tem muita coisa boa em termos de discos e decoração vintage:

Conheça melhor a Nova Garagem do Marcelo Ricciardi!

https://www.facebook.com/marcelo.ricciardi.7 E de quebra ainda tem mais de 200 pastéis do Cesar e chope artesanal! Olha que bacana!

Coutbeer (Curitiba)

https://www.facebook.com/cesar.janaina.5 E o som fica por conta do nosso amigo e expositor Gilber de Oliveira Pontes, que vai mandar bala com o melhor dos anos 80 e 90!

