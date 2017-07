Rodrigo Maia diz que momento pede tranquilidade e prudência

Redação Bem Paraná com assessoria

07/07/17 às 14:47 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Wilson Dias / Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira (7) que é preciso “ter muita tranquilidade e prudência neste momento”. A manifestação do deputado, feita em sua conta pessoal do Twitter ocorre no dia em que os jornais especulam que ele ganha força para assumir a presidência da República. Caso a denúncia de corrupção passiva apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer seja admitida pela Câmara dos Deputados, o presidente deverá se afastar por 180 dias.

O processo da denúncia está previsto para começar a ser analisado na próxima semana na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara e ainda deve passar por votação no plenário da Casa. Pela Constituição Federal, em caso de impedimento do presidente da República, quem assume o cargo é o presidente da Câmara.

Rodrigo Maia reafirmou que a agenda da Casa deve ser restabelecida “o mais rápido possível”, com a votação da reforma da Previdência e outros projetos. “Não podemos estar satisfeitos apenas com a reforma trabalhista. Temos Previdência, tributária e mudanças na legislação de segurança pública”, lembrou.

A reforma trabalhista foi aprovada pelos deputados em abril deste ano, e ainda está sob análise do Senado. E desde maio, a reforma da Previdência aguarda para entrar na pauta de votação do plenário da Câmara.

Rodrigo Maia está em missão oficial na Argentina, onde participa, com mais quatro deputados brasileiros, do Primeiro Fórum Parlamentar sobre Relações Internacionais e Diplomacia Parlamentar. O deputado voltará ao Brasil neste sábado (8).