Banda de heavy metal Megadeth anuncia show em São Paulo em outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda de heavy metal americana Megadeth anunciou que passará pelo Brasil ainda neste ano para duas apresentações. A primeira ocorre em São Paulo, no dia 31 de outubro, no Espaço das Américas. Em seguida, o grupo viaja para o Rio de Janeiro, onde fará show no dia 1º de novembro. Recentemente, a banda conquistou o Grammy de melhor performance de heavy metal pelo trabalho em "Dystopia", seu quinto álbum, lançado e 2016. Diversos nomes do gênero passaram pelo grupo ao longo de suas mais de três décadas. A formação atual conta com Dave Mustaine, David Ellefson, Dirk Verbeuren e o guitarrista carioca Kiko Loureiro. As vendas de ingressos para o show no Espaço das Américas, em São Paulo, começam na segunda-feira (10), e os preços variam de R$ 100 (meia entrada) a R$ 400. MEGADETH Espaço das Américas (R. Tagipuru, 795, Barra Funda, tel. 2027-0777) Ter. (31/10), às 22h 18 anos R$ 100 a R$ 400 Ingr. p/ eventim.com.br.