PRF reduz horário de atendimento público a partir da segunda-feira no Paraná

07/07/17 às 15:03 - Atualizado às 15:05 Da Redação Bem Paraná com assessoria

A superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRVF) no Paraná informa que o atendimento ao público passa a ser feito das 8 às 14 horas a partir da próxima segunda-feira (10). Essa medida já era esperada desde que a PRF divulgou dificuldades financeiras com a redução do orçamento para este ano feito pelo governo federal.

Desde a quinta-feira (6), outros serviços já haviam sido suspensos, como o socorro de emergência com o helicóptero da PRF e as escoltas a cargas de grande dimensão nas rodovias federais.

Ainda estão sendo analisados como serão feitos os demais cortes que a direção nacional já anunciou, como o fechamento de unidades e a redução do policiamento nas estradas.