Internauta filma desabamento de igreja de Atalaia. Veja vídeo

(foto: Reprodução)

Na noite de quinta-feira (06), uma das torres da igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro de Atalaia, no estado de Alagoas, acabou desabando, e o momento foi registrado por um internauta.



O prédio já apresentava há algum tempo rachaduras nas paredes e ainda teve problemas de inflitração em sua estrutura por conta das chuvas. Apesas do susto do desabamento, não houve feridos ou maiores prejuízos materiais. Todas as missas da igreja foram transferidas para o centro Social Ataleiense.

Confira o vídeo: