Hamilton é punido e perderá cinco posições no grid do GP da Áustria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto britânico Lewis Hamilton recebeu uma punição da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e perderá cinco posições no grid de largada do Grande Prêmio da Áustria, que será realizado neste final de semana. Após o Grande Prêmio do Azerbaijão, o piloto da Mercedes trocou o câmbio, e nos treinos para a etapa austríaca, consequentemente, já estava com um novo. De acordo com as regras da Fórmula 1, um câmbio só pode ser trocado depois de seis corridas. O câmbio foi utilizado em duas corridas (Canadá e Baku), deste modo ainda precisariam de mais quatro provas para poder usar uma peça nova. Portanto, se Hamilton conseguir a pole position no treino classificatório, ele largará apenas na sexta colocação. O britânico liderou o último treino livre desta sexta-feira e ficou logo à frente de Sebastian Vettel, principal adversário pelo título mundial. O GP da Áustria está marcado para as 9h (de Brasília) deste domingo.