Coldplay faz bis de sua turnê no Brasil em novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo Twitter, o grupo britânico anunciou que fará duas apresentações no Brasil ainda neste ano. Em 7 de novembro, o Cold Play toca no Allianz Parque, em São Paulo, e, no dia 11, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. As apresentações finalizam a turnê "A Head Full of Dreams", que começou em março de 2016 e já havia passado pelo país, com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. A pré-venda dos ingressos (que custam entre R$ 240 e R$ 750) começa no dia 14 de julho, para clientes do Banco do Brasil. A venda para o público geral começa à 0h do dia 17 de julho. Além de retornar com a turnê, o Coldplay divulga o disco "Kaleidoscope", previsto para sair em 14 de julho.