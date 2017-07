Eliane Fetzer apresenta espetáculos inéditos

(foto: Divulgação)

Na próxima quarta-feira, 12, o Guairinha recebe dois espetáculos inéditos da coreógrafa gaúcha Eliane Fetzer, dentro do evento “Conexão”. O nome do evento justifica o trânsito livre de Eliane Fetzer por duas áreas distintas da dança: o contemporâneo o e jazz, que neste espetáculo fazem uma composição. Pesquisadora de dança contemporânea e consagrada pelo jazz, Eliane apresenta duas coreografias que mesclam poder e empoderamento feminino, temas em voga e que devem ser discutidos pela arte. Imperare e Dois Olhares possuem, no entanto, uma característica em comum: força, criação de vínculos e fluidez dos movimentos, marcas da obra de Fetzer, que ano passado comemorou 25 anos de carreira.

Imperare é um drama, inspirado no século XVIII, contado pela dança contemporânea. “Na decorrência de tanta soberania, dava-se lugar para a intolerância, que é o ponto principal da obra. Entre olhares, dúvidas e personagens dissimulados, que operam o poder em torno de um rei de decadência, formam-se vínculos e o condicionamento do fim do reinado ao mesmo poder”, explica Fetzer. Neste espetáculo, o realce está na trama que entrelaça todos os personagens para que um perca o poder. Para contar essa história, Fetzer conta com sete bailarinos no elenco, três homens e quatro mulheres, com trilha sonora de Ezio Bosso e montagem de Bruno Gomes.

Já Dois Olhares é um espetáculo de jazz, que relata a mulher na época em que lutou pela igualdade. Traz mulheres fortes, submissas e sofridas, que alcançaram um espaço dentro do pensamento machista dos anos 1920. O tema está em voga hoje, sob o termo de empoderamento feminino. Para Eliane Fetzer, “esta obra é visual e cênica e traduz um elenco atuante que absorve um tempo em que se modifica o comportamento masculino e libera o feminismo”. Para chegar no tom desejado, Eliane apropria-se do Black Jazz em uma fusão necessária para retratar a transformação de uma época. Este espetáculo está na programação da Mostra Estímulo, a convite do Festival de Dança de Joinville.

SERVIÇO:

Espetáculo de dança contemporânea – Conexão – evento comemorativo de 25 anos de carreira de Eliane Fetzer

Coreografias: Imperare e Dois Olhares

Data: 12 de julho, quarta-feira

Horário: 20h30

Local: Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) – Rua XV de Novembro, 971- Centro - Curitiba (PR)

Informações: (41) 3076 7574 ou elianefetzer@yahoo.com.br

Ingressos a R$ 20,00 (inteira) na bilheteria do teatro ou Disk Ingresso – www.diskingressos.com.br