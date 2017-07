Kiev Ballet traz 150 anos de história para Curitiba

(foto: Divulgação)

O Balé da Ópera Nacional da Ucrânia (Kiev Ballet), comemora em 2017 seus 150 anos de fundação e traz para Curitiba apresentações emblemáticas - “O Lago dos Cisnes” e “A Bela Adormecida” -, compostas por um dos maiores sinfonistas de todos os tempos - Piotr Ilitch Tchaikovsky. O evento acontece no dia 17 de agosto no Teatro Guaíra. Ingressos estão sendo vendidos na Bilheteria do Guairão Lojas e site DISKINGRESSOS. A tour vai percorrer as seguintes cidades São Paulo, Rio de Janeiro*, Belo Horizonte, Fortaleza, Sobral, Porto Alegre, Cuiabá, Brasília, Curitiba, Jaraguá do Sul e Florianópolis. É mais um evento da Orth Produções.

Um notável grupo de jovens bailarinos virá ao Brasil, donde se destacam os solistas Kateryna Kozachenko, Jan Vaña, Tatiana Golyakova, Anastasiya Shevchenko e Stanislav Olshanskyi, que somados a um grupo de 27 bailarinos altamente selecionado, executarão um programa especial e variado para deleite do público brasileiro. Composto originalmente por Piotr Ilitch Tchaikovsky em 1876 em Paris, O Lago dos Cisnes é considerada a primeira música composta por um compositor de sinfonias e concertos em vez de um compositor especialista em música para balé, como era o comum na época.



A obra é sobre a história do jovem Príncipe Siegfried, que se apaixona por Odette, uma rainha transformada em cisne por um feiticeiro malvado. Odette explica a Siegfried que ela está condenada permanecer como cisne até ser resgatada por um homem que jure amor eterno a ela. Depois de percalços, o príncipe consegue destruir o feitiço, transformar sua amada novamente em mulher e juntos, viverem felizes para sempre.



Em 1894, o príncipe Ivan Alexandrovich, então diretor do Teatro Mariinsky de São Petersburgo, decide homenagear Tchaikovsky, que havia falecido um ano antes, criando uma nova versão de ‘O Lago dos Cisnes’. Marius Petipa, que era o principal coreógrafo de ballet do Teatro Mariinsky, foi encarregado desta vez de fazer a coreografia. Devido ao sucesso do lirismo e beleza da coreografia, em janeiro de 1895. Com o passar dos anos, “O Lago dos Cisnes” tornou-se o mais popular de todos os balés. Este expoente da dança clássica mundial.

“ A Bela Adormecida “.

É um balé de um prólogo e três atos do compositor russo Tchaikovsky, o libreto de Marius Petipa e Ivan Vsevolojsky, e coreografia de Marius Petipa baseado no conto de fadas do escritor francês Charles Perrault. Sua estréia ocorreu no Teatro Mariinsky em São Petersburgo no dia 5 de janeiro de 1890. Tchaikovsky escreveu a obra entre o período do ano de 1888 a 1889.



Nesta turnê serão apresentadas suítes dos 02 espetáculos.



Serviço:

Kiev Ballet apresenta Tributo a Tchaikovsky

O que: “O Lago dos Cisnes” e “A Bela Adormecida” serão apresentadas suítes dos 02 espetáculos.

Quando: 17 de agosto 21 h

Local: Local: Grande Auditório do Teatro Guaíra (Guairão) - Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba – PR

Data: 17 de agosto de 2017, quinta-feira

Horário: 21 h

Classificação indicativa: LIVRE



Ingressos já à venda nos quiosques do Disk Ingressos nos shoppings Estação, Mueller e Palladium e no site:



Plateia - Meia-entrada R$ 156,00 / Inteira R$ 306,00.

1º Balcão - Meia-entrada R$ 136,00 / Inteira R$ 266,00.

2º Balcão - Meia-entrada R$ 96,00 / Inteira R$ 186,00 .

A taxa administrativa de R$ 6,00 está inclusa no valor.