EUA e Rússia anunciam cessar-fogo no sudoeste da Síria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos, Rússia e Jordânia anunciaram nesta sexta-feira (7) um cessar-fogo no sudoeste da Síria. A trégua deve entrar em vigor às 12h locais (6h em Brasília) deste domingo (9). O anúncio ocorreu enquanto o presidente americano, Donald Trump, se reunia com seu colega russo, Vladimir Putin, na cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, em Hamburgo. EUA e Rússia, as duas principais potências militares do planeta, apoiam lados opostos na guerra civil que assola o país há mais de seis anos. Enquanto os americanos dão suporte a grupos rebeldes, os russos intervêm no país em favor do regime do ditador Bashar al-Assad. Nos últimos meses, os EUA atacaram uma base militar e um jato do regime sírio, argumentando legítima defesa. Os ataques foram criticados pela Rússia, contribuindo para aumentar a tensão entre os dois países. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que o cessar-fogo é "o primeiro sinal de que EUA e Rússia são capazes de trabalhar juntos na Síria." Tillerson também afirmou que Assad deixará o poder, em algum momento. "A forma como Assad sairá ainda será definida", declarou. O sudoeste do país, área em que o cessar-fogo deverá valer, é particularmente sensível. É lá que fica a base militar de At-Tanf, localizada perto da fronteira com a Jordânia, onde os EUA dão treinamento a rebeldes. As forças do regime sírio têm avançado sobre a região, o que tem provocado confrontos pontuais. Tentativas anteriores de cessar-fogo entre os rebeldes e o regime sírio fracassaram, em grande parte.