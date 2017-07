Atleticana ganha tatuagem do Coritiba em primeiro episódio de programa curitibano

O casal Cezar e Bruna Lopes topou o desafio “De Olhos Vendados” e o primeiro episódio foi ao ar nesta quinta-feira (6). A torcedora do Atlético Bruna recebeu uma tatuagem do Coritiba: “Sou Coritiba com muito orgulho”. Os participantes escolheram duas tatuagens “sacanas” e uma gostariam muito de fazer. As tatuagens sorteadas não foram das melhores para eles. Confira o resultado do 1º episódio da série idealizada por pelos tatuadores Bruno Donn Lopes e Maycon Pereira.

Se você tiver coragem para participar do desafio, as incrições estão abertas no Facebook da dupla. Antes mesmo do lançamento, porém, a repercussão nas redes sociais já é grande: no YouTube, o número de inscritos já passava dos 550, enquanto a página no Facebook está próxima das mil curtidas.

Segundo Bruno, o programa vem para, de certa forma, cumprir uma lacuna no mercado de entretenimento, carente de programações voltadas aos apaixonados por tatuagem, um público que cresce cada vez mais em todo o país.

Veja o primeiro episódio da série no blog Bem Tattoo.