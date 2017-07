Fátima Bernardes se emociona ao reencontrar garota que entrevistou em tragédia no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes reencontrou a garota Laura Beatriz, que entrevistou em 2010 para uma reportagem sobre a tragédia do morro do Bumba, em Niterói (RJ). Na época, um deslizamento de terra após fortes chuvas causou a morte de 56 pessoas que moravam no local, onde antes funcionava lixão. O reencontro, uma surpresa da produção do programa "Encontro" para a apresentadora Fátima, aconteceu nesta sexta (7) durante a atração. "Nossa, Laura, você está uma moça tão bonita. Deixa eu ver se consigo fôlego para contar", disse Fátima ao rever a garota. "Uma das últimas coberturas que eu fiz pelo 'Jornal Nacional' fora do estúdio foi do desmoronamento do Morro do Bumba. Era muita tristeza. Lembro até hoje. Ela era uma menininha e sentou em uma cadeira para conversar comigo". Na época, a garota, então com oito anos, contou ao "Jornal Nacional" como viu a casa ser destruída. "O banheiro foi o primeiro a cair. Ele partiu no meio e caiu. Eu não conseguia sair do lugar", disse ao "Jornal Nacional" quando tinha oito anos. Laura Beatriz são os nomes das duas filhas de Fátima. "Muito emocionada", disse a apresentadora depois de rever a reportagem que foi ao ar em abril de 2010. Hoje com 15 anos, a garota estuda em um curso técnico e pretende fazer faculdade de engenharia ou veterinária. No "Encontro", Laura Beatriz também falou que, após a repercussão do seu caso, ganhou uma casa do piloto Rubinho Barrichello.