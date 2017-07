Ministério lança programa de incentivo a novas mídias

Com cinco editais que totalizam R$ 8,6 milhões, o Ministério da Cultura lançou nesta sexta-feira (7), em Brasília, o Programa Nacional de Fomento do Audiovisual.



De acordo com o ministério, pela primeira vez, serão contemplados projetos para canais web e aplicativos, além de festivais e mostras de audiovisual. As inscrições começam nesta sexta-feira (7), a partir da meia-noite, e poderão ser feitas até 21 de agosto. O objetivo é enriquecer e modernizar os editais já conhecidos, como os de curta metragem, com o incentivo à produção de novas mídias. “O jovem hoje se comunica pela internet. Você é produtor e distribuidor do conteúdo que prepara”, disse a secretária de Audiovisual da pasta, Mariana Ribas.

Segundo a secretária, o refinamento exigiu reflexão, para preservar um “dos grandes legados”, e não “somente repetir” os antigos entendimentos. “Temos que identificar quais as vocações do mercado, entender o que o jovem deseja.”

Peça que tem sobressaído no meio audiovisual, o canal web gratuito é contemplado em um edital específico, o juventude vlogueira. Na categoria, serão selecionadas 16 propostas de tema livre. O interessado, que deve ter entre 18 e 29 anos, poderá concorrer mesmo se já tiver outros canais, mas a proposta apresentada tem de ser original. Cada escolhido receberá R$ 50 mil e terá que abastecer o canal com, no mínimo, dois vídeos por mês, com duração de 5 a 15 minutos.

“O interessante da cultura digital é exatamente poder criar nichos, diversidade, mas cada um ter seu foco. Tem um mundo de feministas que estão indo por essa linha e se destacam. Você pode ter, em paralelo, os canais dos gamers [jogadores] que fazem vídeos sobre jogos. É falar sobre a sua área, de forma bastante específica. A gente quer ver essa diversidade de temáticas nos editais e dar essa possibilidade a quem ainda não tem sustentabilidade neste mercado“, afirmou a coordenadora de Novas Mídias na secretaria, Lina Távora, mestre em cinema.

Iniciantes na área do audiovisual poderão pleitear tutoria de profissionais do ramo. O treinamento é previsto no edital de desenvolvimento de roteiros, que dará R$ 40 mil a cada um dos 12 projetos selecionados.

Afinado com a robustez digital, o edital App pra Cultura destinará R$ 20 mil para cada um dos 40 aplicativos e jogos eletrônicos dedicados à difusão desse ramo. A regra é que metade deles crie exclusivamente conteúdo relacionado a cinema.

Participação feminina

Sucesso, segundo Lina, de políticas afirmativas para a equidade de gênero, o edital Carmen Santos busca assegurar a participação de mulheres no meio cinematográfico. Essa modalidade e a de temática e público livres subsidiarão 30 obras de curta metragem. Serão disponibilizados R$ 80 mil a cada projeto.

Pela primeira vez, o Ministério da Cultura distribuirá também recursos para mostras e festivais. O incentivo ocorre após a criação de um programa nacional relacionado à área. O edital é dividido em três modalidades, que distribuem diferentes faixas de recursos a partir do critério de experiência. Nenhum novato poderá concorrer, já que o nível mínimo é de duas edições já realizadas.

De acordo com Mariana, prioritários para o ministério, os editais foram elaborados no fim do ano passado. Ela admitiu a dificuldade de captação de recursos hoje em dia. "A gente está passando por um momento bastante complicado, os projetos têm tido bastante dificuldade para ser desenvolvidos, e os produtores têm nos procurado.”

“A gente sabe que nunca [a quantia de recursos] é suficiente, e não conseguimos atender todas as demandas”, ressaltou.

Todos os editais do programa já podem ser consultados no site do ministério.