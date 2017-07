(foto: Ivan Bueno/SMCS)

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) preparou extensa agenda para o Festival de Férias de Inverno, com diversas atividades gratuitas para crianças, adolescentes e as famílias aproveitarem juntos o período do recesso escolar. As atividades começam segunda-feira (10/7) e vão até o dia 21 de julho.

“A participação é gratuita e toda a programação foi desenvolvida para promover atividades que estimulam a criatividade, o convívio social, a diversão e a cidadania”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

A expectativa é que aproximadamente 20 mil pessoas participem do festival, que acontecerá em 39 locais nas dez regionais administrativas da Prefeitura, como Centros de Esporte e Lazer (CEL), Clubes da Gente, Centros da Juventude, praças, parques e entidades parceiras, facilitando o acesso da população.

Entre as atividades previstas estão jogos gigantes, tênis de mesa, desenhos, brinquedos lógicos, oficinas manuais, perna de pau, xadrez, gincanas, teatro de fantoches, contação de histórias, pintura no calçadão da Rua XV, oficina de bicicletas e skate.

Outras informações podem ser obtidas nas gerências regionais da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e no Departamento de Lazer/Smelj por meio do telefone: (41) 3350-3715.

Festival de Férias

Data: de 10 a 14 e de 17 a 21 de julho

Horário: das 14h às 17h

Entrada: gratuita

Regional Bairro Novo

10 a 12 • CEL Xapinhal (Rua Francisco Claudino Ferreira, s/nº - Sítio Cercado)

13 • Associação Unidos do Salgueiros (Praça Francisco Corso, Rua Netuno, 63 – Sítio Cercado)

14 • Escola Municipal Rio Negro (Rua Celeste Tortato Gabardo, 1090 – Sítio Cercado)

17 a 21 • CEL Bairro Novo (Rua Ourizona, 1.681 – Sítio Cercado)

Regional Boa Vista

10 a 14 • Centro Cultural Vilinha (Rua Arno Feliciano de Castilho, 1.990 – Bairro Alto)

17 • Igreja Adventista da Promessa Barreirinha (Rua Flavio Dallegrave, 5.775 – Boa Vista)

18 • Parque Atuba (Rua Pintor Ricardo Krieger, 202 – Atuba)

19 • Escola Municipal Romário Martins (Rua David Bodziak, 100 – Cachoeira)

20 • Igreja do Evangelho Quadrangular Bairro Alto (Rua Visconde de Abaeté, 443 – Bairro Alto)

21 • CRAS Distrito de Manutenção Urbana (Rua Antonio Genorasso, 51)

Regional Boqueirão

10 a 11 • CEL Agostinho Legró (Rua Pastor Carlos Frank, 2.112, esquina com Tenente Coronel Vilagran Cabrita - Boqueirão).

12 a 14 • Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antonio Polito, 2.200 – Alto Boqueirão)

17 a 19 • 5º GAP AP – Quartel do Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 9.190 – Boqueirão)

17 a 21 • Rua da Cidadania Boqueirão (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)

Regional Cajuru

10 a 14 • CEL Vila Oficinas (Rua Brasílio França, 134, Cajuru).

10 a 14 • Centro da Juventude Vila Audi/União (Rua Lourdes Erzinger Correia, 1.000 – Entre a Rua Guirino Johy e Rua José Laurindo de Castro – Uberaba)

17 a 21 • Rua da Cidadania Cajuru (Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 2.150 – Cajuru)

17 a 21 • CEL Uberaba (Rua Senador Roberto Glaser, 10 – Jardim das Américas)

Regional CIC

10 a 14 • UTFPR CIC (Rua Pedro Gusso, 2.601- CIC)

17 • Clube da Gente CIC (Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, 2.330, CIC)

18 • Moradias Arapoti (Rua Ricardo Senegaglia, s/nº, esquina com a Rua Maria Fortunata Tosin – Campo Comprido)

19 a 21 • Clube da Gente CIC (Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, 2.330 – CIC)

Regional Matriz

10 a 14 • Rua da Cidadania Matriz (Praça Rui Barbosa – Centro)

17 a 21 • CEL Velódromo (Rua Dr. Jorge Meyer Filho, s/nº – Jardim Botânico)

17 a 21 • Praça Osório

17, 19 e 21• CRAS Vila Torres (Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120 - Prado Velho)

Regional Pinheirinho

10 a 12 • Associação Amigos da Vila Parque Industrial (Rua José Alcides de Lima, 34 – Novo Mundo)

13 a 14 • Rua da Cidadania Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033 - Capão Raso)

17 a 18 • Rua da Cidadania Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033 - Capão Raso)

17 a 18 • CEL Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Boutim, 289 - Pinheirinho)

Regional Portão

10 a 12 • Associação de Moradores Unidos do Parolin (Rua Gastão Poplade, n30 - Parolin)

10 a 12 • Associação de Moradores Vila Guaíra (Rua Eugênio José de Souza, 2.034 – Guaíra)

13 a 14 • Associação de Moradores da Vila Leão (Rua Celina Posselt Mansur, 33 - Novo Mundo)

17 a 21 • Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha)

Regional Santa Felicidade

10 a 14 • Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 - Santa Felicidade)

17 a 21 • Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 - Santa Felicidade)

Regional Tatuquara

10 a 11 • Escola Municipal João Amazonas (Rua Palmyra Crivellaro Bertolde, 813 – Campo de Santana)

12 a 14 • Clube da Gente Tatuquara (Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 1.103 – Tatuquara)

17 a 18 • Escola Municipal Joana Raksa (Rua Francisca Beralde Paolini, 315 –Campo de Santana)

19 a 21 • CEL Santa Rita (Rua Carlos Munhoz da Rocha, 620 – Tatuquara)