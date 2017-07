Guerrero completa dois anos de Fla e elogia estrutura de 'time europeu'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Guerrero completa dois anos de Flamengo com a alegria de um garoto. Aos 33 anos, o camisa 9 vive um dos melhores momentos da carreira e rasga elogios ao clube, bem diferente daquele que chegou em julho de 2015. Elenco e estrutura do CT Ninho do Urubu passaram por mudanças significativas. O módulo profissional foi concluído, e o futebol tem atualmente um dos grupos mais qualificados do Brasil. "Mudou muita coisa desde o primeiro dia em que cheguei. Não sei nem explicar uma ou duas... O Flamengo está estruturado comparado aos times da Europa mesmo. A infraestrutura do CT, a preocupação dos trabalhadores. É o comportamento que o Flamengo merecia e agora tem. Isso dá frutos. O time está lutando em cima, competindo e isso era necessário para um clube muito grande. Todos estão felizes aqui", afirmou à FLA TV. Com 17 gols na temporada, Guerrero está próximo de alcançar a melhor marca da carreira. Com mais duas bolas na rede, o peruano quebrará o recorde de gols em um ano. Em toda a sua trajetória, incluindo a seleção peruana, ele soma 236 gols. "Os jogadores me ajudam a fazer gols. São caras de muita qualidade juntos. A preparação também faz toda a diferença. O nosso padrão de jogo é muito alto, com intensidade. Acho que os outros times não aguentam, pois começamos com força e vontade. Tudo colabora para isso", encerrou. Valorizado, Paolo Guerrero tem contrato com o Flamengo até 10 de agosto de 2018. As partes discutem uma renovação, mas não há prazo para a definição.