MasterChef tem sua última prova em equipe da temporada

(foto: Divulgação)

Na próxima terça-feira (11), sabores exóticos e culturas diferentes invadem o MasterChef. Na última prova em equipe da temporada, os oito participantes terão que compreender quem são os novos imigrantes do Brasil e preparar um prato principal e uma sobremesa inspirados nas gastronomias congolesa, haitiana e síria.

O time perdedor encarará uma prova de eliminação diferente e cheia de surpresas. Aproveitando a comemoração de 100 episódios do MasterChef no Brasil, nada melhor do que presentear os jurados com incríveis bolos de aniversário. O participante que fizer o pior bolo deixa o programa.