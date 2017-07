BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sempre bem humorado nas entrevistas, o técnico Milton Mendes tirou mais uma da cartola ao avaliar as maneiras de como marcar o atacante Guerrero, do Flamengo, no clássico deste sábado, às 18h, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. "Parar o Guerrero é só de metralhadora (risos). Ele é parecido com o Luis Fabiano. Faz bem o pivô. O forte dele é esse. Ele domina e vê bem o espaço. Ele afunda nos zagueiros e vem nos espaços. Aí que aparecem os outros jogadores. É assim que o Flamengo faz. O Diego lateraliza, entram homens na paralela, ele faz isso muito bem", avaliou o treinador. Para a partida, Milton Mendes confirmou entre os titulares do Vasco as entradas do zagueiro Rafael Marques e dos volantes Wellington e Bruno Paulista –que faz sua estreia. Eles substituem Breno, contundido, e Jean e Douglas, suspensos. O lateral esquerdo Ramon, que foi apresentado nesta semana, está relacionado e ficará no banco de reservas. Na avaliação de Milton, o fato do Vasco ter descansado durante a semana enquanto o Flamengo atuou com reservas no Chile pela Sul-Americana não é uma vantagem para o Cruzmaltino: "Eles vão entrar com seis a menos? Não vão... Vão entrar com onze. Eles têm um grupo sensacional. Jogadores muito bons, um plantel muito qualificado. Não é por aí. A vantagem que temos que ter é no nosso mental. Temos que nos preparar durante a semana e fazer nosso melhor. O resto não faz diferença. Eles estão preparados para jogar quarta e sábado. Nós também estivemos".