Insatisfeito, atacante Grafite rescinde contrato com o Atlético-PR

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Grafite rescindiu seu contrato com o Atlético-PR. A decisão foi tomada pelo próprio jogador e comunicada ao clube nesta sexta-feira (7). Contratado pelo clube no início de 2017, o jogador se mostrou insatisfeito com seu desempenho.

A diretoria, por sua vez, não se opôs ao pedido do atacante. Como já fez 9 partidas pelo time paranaense no Brasileiro, Grafite não poderá atuar neste ano por outro time da Série A. Poderá jogar em uma equipe de qualquer outra divisão ou de outro país. As duas partes ainda resolvem detalhes da situação. Aos 38 anos, o jogador ainda não tem destino certo. "O Atlético Paranaense e o atacante Grafite, em comum acordo, acertaram nesta sexta-feira (7) a rescisão do vínculo do jogador com o clube", anunciou o Atlético em nota oficial.

"O Clube Atlético Paranaense agradece pelo comprometimento e pela postura de Grafite no período em que vestiu a camisa rubro-negra e deseja sucesso em seus próximos projetos", completa. No total, Grafite atuou em 24 partidas pelo Atlético. Fez um gol.