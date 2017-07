Em vídeo, Temer diz que seu governo está fazendo voltar o 'desemprego'

(foto: Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um vídeo divulgado nesta sexta (7), o presidente Michel Temer afirmou que seu governo está fazendo "voltar o desemprego" no país. A mensagem com a gafe foi gravada após o presidente participar de umas das reuniões da cúpula do G20, que acontece em Hamburgo, e publicada em sua conta oficial do Twitter.

Nela, Temer diz que teve a chance de relatar aos outros líderes mundiais o sua administração vem fazendo no Brasil. "Gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão", afirmou. O presidente terminou o vídeo dizendo que há um interesse muito grande pelo país e que a presença brasileira no encontro tem "extremamente útil".