Boleto vencido acima de R$ 50 mil será aceito em qualquer banco a partir de 2ª

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contas atrasadas poderão ser pagas em qualquer banco a partir desta segunda (10). No começo, a facilidade valerá apenas para boletos com valor acima de R$ 50 mil, segundo a Febraban (federação dos bancos). Quem tiver de pagar valores mais modestos, entre R$ 500 e R$ 2.000, só poderá quitá-los em sua instituição de preferência a partir outubro. O pagamento de contas atrasadas em qualquer banco é uma facilidade para o consumidor da chamada Nova Plataforma de Cobranças, ferramenta desenvolvida pelos bancos para diminuir o número de fraudes cometidas com boletos. O sistema deveria ter entrado no ar em março, o lançamento foi adiado por uma decisão dos bancos. Segundo a Febraban, são emitidos 3,5 bilhões de documentos por ano. Com a plataforma, todos os documentos serão registrados na hora da emissão. Ao pagar o débito, o banco consultará essa base para conferir se as informações estão corretas. Se os dados da fatura que estiver sendo paga coincidirem com os do sistema, a operação é validada. Se houver divergência de informações, o pagamento não será autorizado e o consumidor poderá realizar o pagamento exclusivamente no banco que emitiu a cobrança. O comprovante de pagamento também será mais completo, com informações de juros, multa ou descontos aplicados sobre o valor da cobrança. Não entram na plataforma contas de consumo (como luz e água) nem tributos (IPTU e IPVA). Os bancos devem convidar todos os emissores de boletos a entrar no cadastro de registro. O serviço é cobrado e poderá ter um preço mais alto, a depender da negociação que a empresa fizer. Um dos argumentos dos bancos para a criação dessa plataforma é a possibilidade de diminuir o risco de fraudes. Como os dados precisam obrigatoriamente bater, o golpe que adultera código de barras para que um fraudador receba o dinheiro fica mais difícil. Em 2014, a Polícia Federal e o FBI descobriram uma quadrilha internacional que contaminava computadores com vírus para que, na emissão do boleto, o código fosse alterado, e o dinheiro, desviado. Esse tipo de golpe deixaria de existir com a plataforma. COMO FICOU O CRONOGRAMA Em 10.jul Boletos acima de R$ 50 mil 11.set Entre R$ 2.000 e R$ 49.999,99 9.out Entre R$ 500 a R$ 1.999,99 13.nov Entre R$ 499,99 e R$ 200 11.dez Boletos de menos de R$ 200