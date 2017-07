Com lesão muscular, Luan não tem prazo de retorno no Atlético-MG

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Fora das duas últimas partidas do Atlético-MG, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores, o meia Luan vai ficar fora do time por tempo indeterminando. Nos jogos anteriores, o clube divulgou que o jogador estava com desgaste muscular. Como continuava se queixando de um incômodo da coxa esquerda, Luan passou por exame e ficou diagnosticado que o meia-atacante tem um edema muscular. Luan não tem prazo para voltar a jogar futebol. Certo mesmo é que o camisa 27 está fora do jogo deste domingo, contra o Botafogo, no Estádio Nílton Santos, às 19h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A temporada 2017 tem sido de poucos jogos para Luan, que está pela terceira vez no departamento médico. Como tem um problema crônico nos joelhos, o jogador precisa fazer um trabalho especial para jogar futebol. Em campo, o ano de Luan começou apenas em 13 de março, quando o Atlético venceu o Tupi por 4 a 0, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Com cinco partidas disputadas durante um mês, entre 13 de março e 13 de abril, Luan teve uma lesão muscular na coxa direita, na goleada por 5 a 2 sobre o Sport Boys, pela Libertadores, no Independência. Ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, o meia-atacante teve de deixar o jogo. O retorno aos gramados aconteceu somente dois meses depois, em 18 de junho, na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileiro. Luan entrou no jogo realizado no Morumbi, durante o segundo tempo. Nessa nova sequência, foram apenas quatro jogos, apenas um como titular, o último, contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Luan deixou o jogo aos 20 minutos do segundo tempo, por cansaço, já que não atuava como titular desde março.