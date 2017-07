Após rescisão, Petraglia elogia honestidade e caráter de Grafite

Grafite: um gol em 24 jogos pelo Atlético (foto: Geraldo Bubniak)

O atacante Grafite, 38 anos, rescindiu seu contrato com o Atlético Paranaense. A decisão foi tomada pelo próprio jogador e comunicada ao clube nesta sexta-feira (dia 7). Ele estava no clube desde o início de 2017 e alegou estar insatisfeito com seu desempenho. Em 24 jogos pelo clube, marcou um gol.

A diretoria não se opôs ao pedido do atacante. Como já fez 9 partidas pelo time paranaense no Brasileiro, Grafite não poderá atuar neste ano por outro time da Série A. Poderá jogar em uma equipe de qualquer outra divisão ou de outro país.

O jogador ainda não tem destino certo.

Em nota oficial, o presidente do Conselho Deliberativo, Mario Celso Petraglia, elogiou o jogador. Veja o texto, na íntegra:

"O Clube Atlético Paranaense recebeu em data de hoje pedido de desligamento do atleta Grafite, o que foi aceito de comum acordo.

Ressalto que jamais se cogitou rescindir seu contrato e que depositava toda minha confiança em seu futebol, que foi um exemplo de sucesso no Brasil e no exterior.



Em 22 anos de futebol poucas vezes vi tamanha honestidade, comprometimento e caráter. A nobre conduta de Grafite, infelizmente, é uma exceção no futebol brasileiro.



Agradeço, em nome do CAP, os serviços prestados por Grafite e desejo toda felicidade ao atleta em seus futuros projetos.



Curitiba, 07 de julho de 2017.



Mario Celso Petraglia

Presidente do Conselho Deliberativo"