Corrida de rua altera trânsito na região do Parque Barigui neste sábado

(foto: SMCS)

Ruas próximas ao Parque Barigui terão alterações de trânsito na noite deste sábado (8/7). Às 20h, terá início a corrida Barigui Night Run, com largada e chegada no estacionamento próximo a BR-277 do Parque Barigui.

Serão disputadas provas de 5 km e 10 km. A previsão de término é às 21h30. Os atletas vão passar por dentro do parque, pela Alameda Ecológica Burle Marx, Avenida Cândido Hartmann, Rua Doutor Aluízio França, Rua Lúcio Rasera, Marechal José Bernardino Bormann, Padre Agostinho e Rua General Mário Tourinho.

A Setran dará apoio e monitores de trânsito vão orientar o fluxo de veículos por onde os atletas passarão. Haverá pontos de bloqueios na região.

Obras

No domingo (9/7), haverá bloqueio parcial da Rua Marechal Deodoro, entre a João Negrão e a Monsenhor Celso, no Centro. A alteração de trânsito é necessária para obras de manutenção da Copel.