Na Arena da Baixada, Brasil vence EUA e está na final

07/07/17 às 17:19 - Atualizado às 17:22 Redação Bem Paraná, com Folhapress

Jogadores do Brasil comemoram vitória sobre os Estados Unidos (foto: Franklin de Freitas)

A seleção brasileira está na final da Liga Mundial de Vôlei. A vaga foi conquistada nessa sexta-feira 9dia 7) após a vitória por 3 a 1 sobre os Estados Unidos, na Arena da Baixada, em Curitiba, com parciais de 25-20, 23-25, 25-20 e 25-19.

O Brasil aguarda o duelo entre França e Canadá para conhecer seu adversário na decisão. Os franceses foram eliminados pelos brasileiros na fase de grupos dos Jogos Olímpicos há um ano. A final será sábado às 23h05. Todos os jogos da fase final da Liga Mundial são na Arena da Baixada.

Caso conquiste o título, essa será a primeira taça de Renan dal Zotto no comando da seleção brasileira. A seleção não fica no lugar mais alto do pódio da competição desde 2010, quando conquistou o torneio em Córdoba.

Há um ano, antes dos Jogos Olímpicos, o Brasil chegou a ser finalista da Liga Mundial, mas acabou perdendo a decisão para a Sérvia.