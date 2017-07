Brasil vence os EUA e vai decidir título da Liga Mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira está na final da Liga Mundial de vôlei, cuja rodada decisiva é realizada na Arena da Baixada, em Curitiba. A equipe conseguiu a vaga depois de vencer nesta sexta-feira (7) os Estados Unidos por 3 sets a 1, com parciais de 25/20, 23/25, 25/20 e 25/19. O Brasil aguarda o duelo entre França e Canadá para conhecer seu adversário na decisão, que ocorrerá ainda nesta sexta.

Os franceses foram eliminados pelos brasileiros na fase de grupos dos Jogos Olímpicos há um ano. Caso conquiste o título, essa será a primeira taça de Renan dal Zotto no comando da seleção brasileira. Ele assumiu o comando da equipe em janeiro, depois da saída de Bernardinho.

A seleção não fica no lugar mais alto do pódio da competição desde 2010, quando conquistou o torneio em Córdoba. Há um ano, antes dos Jogos Olímpicos, o Brasil chegou a ser finalista da Liga Mundial, mas acabou perdendo a decisão para a Sérvia. A seleção é a maior vencedora do torneio, com nove conquistas, uma a mais do que a Itália.