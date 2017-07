Paulos Miklos lança single em parceria com Emicida

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi lançado em plataformas de streaming nesta sexta (7) o primeiro single do novo projeto de Paulo Milklos, "A Lei desse Troço. Escrita em parceria com o rapper Emicida, a música -homônima ao álbum- foi em parte criada por mensagens de celular entre os dois artistas, e conta com arranjos do maestro Letieres Leite. A composição discorre sobre o atual momento da vida de Miklos, que traz "o ontem no peito", mas "mora no agora, no agora", segundo Emicida. O show de estreia do disco acontece dia 17 de agosto na Casa Natura Musical São Paulo. Os ingressos já estão liberados para venda.