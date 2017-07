Filho continua internado, e Guerra é dispensado de treino do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Assael, filho de Alejandro Guerra, segue internado após se afogar em uma piscina na última quarta-feira. O hospital Albert Einsten confirmou a informação dada por Cuca, mas não deu detalhes do estado de saúde do garoto de três anos. Por causa disso, o meia segue afastado do dia a dia do Palmeiras e nem foi para a Academia de Futebol nesta sexta-feira. Ele ainda é dúvida para o jogo de domingo, contra o Cruzeiro. "Se você tem um filho que passa por uma situação daquela, qualquer outra coisa é secundária. Em primeiro lugar é a família. O Guerra precisa ficar com filho, que está ainda na CTI sob cuidados e poderia ter acontecido coisa pior. Em primeiro lugar a família. E que Deus abençoe. Foi difícil ver ele lá no hotel andando de um lado para o outro, de ver o jeito que chega a notícia e de saber que na nossa cabeça sempre passa o pior. Só quem é pai sabe", afirmou o comandante. Assael sofreu um afogamento na última quarta-feira em uma festa e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Em um primeiro momento, o Palmeiras divulgou que o estado de saúde do garoto era estável, mas parou de atualizar a situação. Guerra estava concentrado com o Palmeiras no Equador e precisou voltar às pressas para o Brasil, desfalcando a equipe no jogo contra o Barcelona (EQU), que abriu as oitavas da Libertadores.