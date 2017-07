Carille critica troca de técnicos de times rivais

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fábio Carille criticou nesta sexta-feira a troca de técnicos dos times rivais do Corinthians -nos últimos dias, Rogério Ceni foi demitido do São Paulo e, antes, o mesmo aconteceu com Dorival Júnior no Santos e Eduardo Baptista no Palmeiras.

O treinador corintiano, que assumiu o time alvinegro no começo do ano, mostrou-se incomodado com duas situações, sem dar detalhes sobre elas. "Não acho legal, das três, duas eu sei bem o que aconteceu e foi sacanagem. Isso deixa triste. Como acontece me deixa chateado. Sei que vocês me olham de outra forma, mas não vou mudar o que penso, minhas convicções", disse Carille, que evitou o assunto. "É antiético falar. Tem coisas que vocês não vão saber nunca, tem coisas que acontecem em vestiário que vocês não vão saber nunca", completou o treinador.

Ceni deixou o São Paulo após uma decisão da diretoria, que escolheu em seguida Dorival Júnior para substituí-lo. No Palmeiras, Eduardo Baptista foi demitido e viu Cuca assumir o posto -os treinadores demitidos haviam assumido os times da capital no início da temporada. No Santos, Dorival deixou o comando justamente depois de uma derrota para o Corinthians em Itaquera, na quarta rodada do Brasileiro, depois de quase dois anos à frente da equipe. Levir Culpi foi contratado pela diretoria santista.