SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Renato, capitão do Santos, acredita que o Santos terá mais dificuldades para vencer o São Paulo no clássico deste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, por conta da influência do técnico Dorival Júnior, que assinou contrato com o rival paulista e substituirá Rogério Ceni, demitido no início desta semana.

Dorival Júnior não comandará o time do Morumbi, pois só inicia os trabalhos na próxima semana. No entanto, Renato aposta que Dorival passará informações de sua ex-equipe para o técnico interino Pintado.

"Cria (dificuldades) porque conhece, sabe as características, é um fator a mais. Mas não podemos mudar a nossa forma de jogar. Dentro da Vila temos que respeitar o São Paulo e manter a nossa agressividade. Temos que fazer da Vila o que fizemos em 2015. Foi fundamental aquela arrancada. Chegamos numa final de Copa do Brasil por causa dos jogos na Vila. Temos que ter o mesmo ímpeto para que as vitórias aconteçam. Como trabalhou (Dorival) quase dois anos com a gente, a dificuldade aumenta um pouco", afirmou Renato. O capitão santista acredita que a demissão de Rogério Ceni deixa o São Paulo mais motivado para o clássico, principalmente para os atletas que podem pintar com novidade na escalação são-paulina.

"O São Paulo sabe da importância desse clássico. Vai mexer com o elenco, independentemente da classificação, em primeiro ou último. Sempre há uma motivação a mais. Perderam o treinador que conhecia o grupo, vão querer dar a volta por cima. É uma motivação a mais para quem não vinha jogando. Esperamos fazer um bom jogo para sair com a vitória", disse. Levir Culpi ainda não comandou nenhum treino-tático para o clássico contra o São Paulo. A equipe santista não deve ter novidades em relação ao time que venceu o Atlético-PR por 3 a 2, na Vila Capanema, em Curitiba, na última quarta-feira.

Desta forma, o Santos deve entrar em campo com a seguinte escalação: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima; Copete, Kayke e Bruno Henrique.