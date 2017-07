Pachequinho faz mistério sobre escalação de Anderson

Anderson (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do Coritiba, Pachequinho, fez mistério sobre a possibilidade do meia Anderson, 29 anos, ser titular na próxima partida, segunda-feira (dia 10), contra o Sport, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador é opção para o lugar do volante Jonas, suspenso, ou pode ganhar a posição de Tiago Real, na meia-direita.

“O Anderson não conseguiu treinar nesta semana. Ele fez um treino na quarta-feira de manhã, teve um desconforto e ficou inativo ontem. Hoje também é uma dúvida e é um atleta que vamos estudar o caso para saber a real condição. Teve uma boa participação contra o Vasco, mas não está no seu melhor momento físico e técnico, pelo tempo que ficou sem treinar e jogar. Esperamos que ele fique à disposição contra o Sport e vamos ver a maneira como vamos montar a equipe com ou sem o Anderson”, disse o treinador.

Anderson ficou 45 dias sem atuar, devido a lesão, entre 15 de maio e o último domingo. No fim de semana, ele atuou por 45 minutos contra o Vasco, entrando no segundo tempo.

Pachequinho vinha utilizando Anderson como meia pela direita, com Alan Santos e Galdezani centralizados no meio-campo. No lado esquerdo do meio-campo, o treinador usou velocistas (Iago, Rildo ou Neto Berola). O esquema tático favorito do treinador é o 4-4-2, com Kleber Gladiador e Henrique Almeida no ataque. Contra o Sport, Anderson pode atuar centralizado, junto com Galdezani.

Outra opção para substituir Jonas é o volante Edinho. Os volantes Alan Santos e João Paulo estão em recuperação no departamento médico.

Na lateral-direita, segue a disputa entre Léo, Dodô e Rodrigo Ramos.

Com isso, a provável escalação do Coritiba é: Wílson; Léo (Dodô ou Rodrigo Ramos), Márcio, Werley e William Matheus; Galdezani, Anderson (Edinho), Tiago Real (Edinho) e Rildo; Henrique Almeida e Kleber.