Maia 'dá provas de lealdade o tempo todo', diz Temer na cúpula do G20

DIOGO BERCITO, ENVIADO ESPECIAL HAMBURGO, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - Enquanto se especula sobre uma possível movimentação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), o presidente Michel Temer disse na sexta-feira (7) confiar no aliado. "Acredito plenamente. Ele só me dá provas de lealdade o tempo todo", disse, na recepção do hotel Le Méridien, em Hamburgo, onde está hospedado. Ele retornava de um concerto na filarmônica da cidade, o último evento do dia na cúpula do G20. Temer também disse que sua preocupação em relação a uma delação de Eduardo Cunha é "zero", e que também "zero" é sua preocupação quanto à base aliada -enquanto tenta barrar na Câmara a denúncia de corrupção passiva contra ele. "Zero preocupação", disse. "O PSDB tem quatro ministérios, os ministros estão muito tranquilos." Todos eles lhe telefonaram, afirmou, para explicar a declaração do senador Tasso Jereissati. O presidente comentou, por fim, a fala do senador Cássio Cunha Lima (PSDB), reportada na coluna "Painel", da Folha de S.Paulo, desta sexta (7), de que, se depender da tramitação da denúncia contra o peemedebista, "dentro de 15 dias o país terá um novo presidente". "Vamos esperar 15 dias, não é verdade?", afirmou Temer. "Vamos espera. Isso é força de expressão. às vezes as pessoas se entusiasmam."