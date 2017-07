Ulisses de Toledo Jr é vice-líder do 87° Amador do Brasil

O Clube Curitibano, recebeu nesta quinta-feira (06), o primeiro dia do 87° Amador do Brasil que é o torneio mais tradicional, realizado pela Confederação Brasileira de Golfe. Participaram dessa competição os melhores golfistas nacionais e representantes de outros países, o evento vale para ranking nacional e mundial.

O líder do primeiro dia do campeonato, foi o golfista paulista Pedro Nagayama que está com 5 abaixo do par de campo.

O golfista paranaense Ulisses de Toledo Jr, ganha destaque por estar como vice-líder desse campeonato tão importante, finalizou a disputa desse dia com 2 abaixo do par de campo, sendo assim, as lideranças seguem com dois brasileiros.

Outros seis jogadores estão empatados em terceiro, ambos com 71 tacadas: Matheus Balestrin (RS), Guilherme Ferreira da Costa (PR), Guilherme Nunes Grinberg (SP), Andres Schonbaum (ARG), Jinbo Ha (COR) e Herik Machado (RS).

A melhor golfsta paranaense na categoria feminina, é a Ana Beatriz Cordeiro, que está empatada com a brasiliense Laura Helena Caetano, ambas em 7° lugar com 76 tacadas.

O 87º Campeonato Amador de Golfe do Brasil conta com apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e com recursos da Lei Agnelo Piva. A organização é da CBG, com apoio do Hospital Angelina Caron, revista Golf&Turismo, Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e do Clube Curitibano.

19° Open Sênior e Pré-senior da FPCG

O Londrina Golf Club, irá receber nos dias 29 e 30 de julho o 19° Open Sênior e Pré-Sênior da FPCG, a modalidade será Stroke Play com 36 buracos (18 por dia).

A programação do evento será com o dia 28 destinado para treino dos golfistas, o primeiro dia (29) de competição terminará com o já tradicional jantar de confraternização na Churrascaria Vento Sul, o segundo dia (30), após o jogo será servido um coquetel de encerramento e a premiação.

? 1° categoria (Gross)

? Categoria Sênior: com índex de 0 a 13,6, índex de 13,7 a 21,6, índex de 21,7 a 32,2 para os 1° e 2° lugares.

? Categoria Pré-Sênior: com índex de 0 a 13,6, índex de 13,7 a 32,2, para os 1° e 2° lugares.

? Categoria feminina Sênior e Pré-Sênior: com índex de 0 a 16,5, índex de 16,6 a 23,0, índex de 23,1 a 32,2, para os 1° e 2° lugares.

? Jogadores convidados: com índex de 0 a 13,6 e índex de 13,7 a 32,2, premiação para os 1° e 2° lugares.

? Near Pin – Masculino e Feminino.

A premiação será por idade, de 55 a 65 anos, de 66 a 75 anos e acima de 76 anos, todos net.

As inscrições deverão ser feitas até dia 27 de julho, ás 17h, ou até preencher o número de vagas, por meio exclusivo de ficha de inscrição no site: www.londrinagolf.com.br. O valor da taxa é de masculino R$ 250,00, feminino e convidados ambos por R$ 200,00. O limite de vagas é de 120 jogadores, e será aceito o cancelamento por escrito até a data limite para a inscrição, sendo que após essa data não será devolvido esta taxa.

A FPCG estará disponibilizando um ônibus (executivo) para o evento ao valor de R$ 100,00 por pessoa, e os interessados devem enviar um e-mail para financeiro@fprgolfe.com.br com nome, telefone e número do RG. A saída está previamente marcada para dia 28/07 (sexta feira pela manhã) com horário e local a ser definido. Informações: Adriano (41) 3366-9159, vagas limitadas para 30 passageiros. Caso não preencher a quantidade mínima de jogadores, este transporte será cancelado.

Esse torneio é uma realização da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, em conjunto com o Londrina Golf Club, apoio das Farmácias Drogamais, e com o patrocínio de Seguros Unimed e Unimed Londrina.

Acompanhe os resultados da 1ª Etapa do Circuito Best Golf que foi um sucesso

O Clube Curitibano recebeu hoje mais de 100 jogadoras, que participaram da 1° Etapa do Circuito Best Golf que é um dos maiores circuitos feminino do país, esse ano está sendo patrocinado por Vanessa Quintiliano Jóias. As etapas são parcerias dos clubes organizadores com apoio técnico e suporte da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. Na programação social aconteceu um delicioso café da manhã, além de uma incrível clínica de golfe patrocinada por Sucrégolf com a profissional Victória Lovelady, representante do país nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

A Victória Lovelady jogou os buracos do 1 ao 9 e 16, 17 e 18 com o pelotão que foi formado pelas golfistas Tatiane Guimarães do Clube Curitibano, Roberta Comodo do Graciosa Country Club e também por Alice Aoto dos Clubes Associados.

A grande vencedora dessa disputa foi a Tatiane Guimarães que finalizou o dia com 79 gross, a golfista deu o depoimento de “estou muito feliz, por ter jogado tão bem, mesmo estando sem competir há 4 anos”.

Na categoria com índex até 16,5 o primeiro lugar ficou para Leslie Bocchino com 70 net, e no segundo lugar Carla Richter com 72 net.

Na categoria com índex até 23,7 a vencedora foi Yoshiko Igarashi com 74 net, seguida de Priscila de Souza com 75 net.

Na categoria com índex de até 31,7 a vencedora foi Naiara Costa com 68 net, e em segundo Ana Lucia Lima com 74 net.

Na categoria incentivo, a vencedora foi Edna Moura com 29 net e a golfista Regina Garmatter com 30 net.

O Circuito está no sétimo ano de muito sucesso e união entre as federadas, o principal objetivo é a confraternização e o estímulo competitivo.

Segue a programação para as demais etapas: 2ª Etapa: Ponta Grossa Golf Clube, no dia 10 de agosto; 3ª Etapa: Alphaville Graciosa Clube, em 28 de setembro e a última e 4ª Etapa: Graciosa Country Club, em 23 de novembro.

3º Campo de Golf-7 via lei de incentivo na Apae em Apucarana

Foi inaugurado na última sexta-feira (30), o 3° Campo de Golf-7 em uma APAE na cidade de Apucarana. O evento contou com a presença do Sr. Sakae Tamura, presidente Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, Isabel Ortega, diretora da APAE, e também do senhor Mário Gondo, representante da Usaçucar, que foi a empresa que levou o nome deste 3° campo de golfe.

Essa estreia contou com a Banda Marcial, que é da própria APAE, composta por crianças e adolescentes que tocaram uma bateria animando a inauguração. Para entretenimento, durante o período da tarde, foi servido um delicioso coquetel.

Logo após a abertura do novo campo foi realizado um torneio entre as escolas até o período da noite, sendo iluminado com luzes artificiais para que pudessem concluir as classificatórias. As finais se encerram no sábado (01) próximo ao meio dia.

No total compareceram 21 escolas que receberam seus novos kits compostos com uniformes, para alunos e professores, além de bolsas com tacos, bolas e tees. Esses kits serviram para a disputa do campeonato e, a partir de agora, vão fazer parte do material das escolas facilitando a prática da atividade.

Essa grande ação só pôde ser realizada graças aos nossos patrocinadores, via lei incentivo: Usaçucar, Mili, Rede Condor, Grupo Servopa e Elejor.

Resultados do tornei beneficente - Imin 109

Foi realizado neste domingo (2), no campo do Alphaville Graciosa Clube, a 9° edição de um dos maiores torneios beneficentes do país, o IMIN 109. A modalidade foi Stroke Play, com shot gun ás 08h15. Com clima ameno e sem chuva, o campo estava em ótimas condições e com uma excelente equipe na organização do torneio.

A disputa contou com a participação de 110 golfistas, que após o jogo participaram de um almoço de confraternização no restaurante Bimy’s. Em seguida foram realizadas as premiações e sorteio de vários brindes. A comissão organizadora homenageou o Sr. Kenji Oda – ícone da colônia japonesa no golfe no Paraná, o Sr. Yoshio Nishii, com 99 anos e ainda praticante de golfe, e o paulista Sr. Muneki Tikazawa, presidente da Associação Nikkey de Golfe do Brasil.

O vencedor da disputa masculina foi o golfista Ulisses de Toledo Jr com 73 gross, e a vencedora da disputa feminina foi a golfista Zenilda Alves de Souza, com 79 gross.

Na categoria Diamante com índex de até 13,2, o vencedor foi Edson Teixeira, com 67 net, seguido de Luiz Hieda e Pedro H. Santos, ambos com 69 net.

Na categoria Ouro com índex de até 18,4, o campeão foi Raul Moura Jr, com 69 net, em segundo, João F. Radloff, com 70 net, e em terceiro o golfista Guilherme Kassuia, com 71 net.

Na categoria Prata com índex de até 32, o primeiro lugar ficou com o jogador Fumio Takahashi, com 65 net, seguido de Giovani Gionedis, com 66 net e Milton Sato, com 68 net.

Na categoria Diamante feminino, a vencedora foi Rosa Kamizaki, com 70 net, seguida de Adriana Toledo com 74 net e Elza Yamamoto, com 77 net.

Na categoria Ouro feminino, a campeã foi a golfista Regiane Koyama, com 68 net, a segunda, Olinda Tsuru, com 72 net e a terceira, Joana Silva, com 73 net.

Nas premiações especiais os vencedores foram o golfista Renato da Silva na categoria Near Pin Masculina, a Adriana Toledo, na categoria Near Pin Feminina. Massuo Tsuru venceu no melhor Net Super Sênior, Gino Oyamada no Net Sênior, e na categoria Net Pré-Sênior Cristiano Passos foi o vencedor. O Melhor Net Geral foi o Sr. Fumio Takahashi.

Este ano as entidades beneficiadas foram o Lar Santa Mãe Jonshin e o Asilo São Vicente de Paulo. A comissão organizadora agradece aos patrocinadores que fizeram possível a realização desse evento. Hipermercados Condor, DENSO, Quimilaus, Novamix, Doc Center, Naturalle, Ovos Agro, Bom Transporte, Porcelana Japonesa e Yoshiko Igarashi.

A comissão do IMIN 109 agradece a participação de todos, especialmente o Alphaville Graciosa Clube pelo empréstimo do campo e a seus funcionários.

FPCG promove ação para crianças do GPV

A FPCG, em parceria com o Las Palmas Golf & Country Club e a (SME) Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, no sábado 1° de julho, proporcionou uma experiência em campo para alunos de quatro escolas da rede municipal, que já fazem parte do projeto Golfe Para a Vida.

Estiveram presentes 57 crianças de 9 a 11 anos, que puderam vivenciar o golfe de verdade. Esses alunos já tem contato com a parte lúdica da modalidade em suas escolas.

Para organização dessa clínica, as crianças foram divididas em estações. A primeira, o putting green, com o Diretor Executivo Jorge Ishii e a golfista Helena Ishii. O chipping e o pitch foram ministradas pelo profissional Enzo Miyamura e o Diretor Social Dr. Antenor Neves. O Presidente Sakae Tamura e o profissional Maurílio Santana, foram os responsável pelo full swing no drive range.

Além de praticarem algumas tacadas com material real, no final das atividades as crianças puderam acompanhar os profissionais: Enzo Miyamura e Maurílio Santana jogando o buraco 1. Todos os participantes aproveitaram a manhã agradável com muito golfe e diversão.

As escolas participantes neste dia foram: E.M. Eny Caldeira (Prof. Patrícia); E.M. José Wanderley Dias (Prof. Rubens); E.M. Lina Maria Moreira (Prof. Felipe); E.M. Vereador João Stival (Prof. José Aldair). A FPCG tem programado junto a SME, mais um encontro neste mesmo molde, em novembro desse ano. Esse encontro atenderá as outras três escolas da rede municipal que participam do projeto GPV.

De acordo com a professora Carolina Petruy, coordenadora do golfe nas escolas municipais de CTBA, “para os alunos que participam do projeto golfe para a vida em suas escolas há mais de 1 ano, é importante esse contato, assim, é possível identificar futuros talentos e o aumento do interesse na atividade lúdica”.

Hoje o projeto golfe para a vida da CBG atinge em Curitiba e região, sete escolas municipais de Curitiba (SME), quatro centros regionais de esporte e lazer (SMELJ), três clubes de golfe (AGC, CC e GCC), uma escola estadual e seis escolas particulares.