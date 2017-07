Flamengo desafia bom retrospecto do Vasco

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brigando no alto da tabela de classificação, Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado, às 18h, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino aposta no bom desempenho em seu estádio para levar a melhor no clássico, enquanto a equipe rubro-negra quer manter a boa fase. Em seis jogos disputados em casa, o Vasco ganhou cinco (Bahia, Atlético-GO, Avaí, Sport e Fluminense) e só perdeu para o líder Corinthians.

Por causa desse desempenho, o time dirigido por Milton Mendes ocupa o sexto lugar, dentro da zona de classificação para a Libertadores. Já o Flamengo chega ao confronto em um de seus melhores momentos na temporada. A equipe rubro-negra está totalmente recuperada da eliminação traumática na Libertadores e vai atrás da quarta vitória consecutiva no Brasileiro. A boa sequência rubro-negra começou na sexta rodada, logo após perder para o Sport na Ilha do Retiro. Nas últimas seis partidas, foram quatro vitórias e dois empates que levaram a equipe dirigida por Zé Ricardo para a terceira colocação, a nove pontos do Corinthians.

Dentro dessa período, o Flamengo, que é o segundo time que menos perdeu no Brasileiro, ainda derrotou o Santos na Copa do Brasil e goleou o Palestino, encaminhando sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para enfrentar o arquirrival, o Flamengo manterá o time que vem se destacando nas últimas rodadas e será o mesmo que ganhou do São Paulo, na rodada passada, na Ilha do Urubu, com destaque para o quarteto ofensivo formado por Diego, Éverton Ribeiro, Guerrero e Everton. Pelo Vasco, os problemas são grandes. Milton Mendes não poderá contar com o zagueiro Breno, contundidos, e com os volantes Douglas e Jean, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Eles devem ser substituídos por Rafael Marques, Wellinton e pelo recém-contratado Bruno Paulista.

VASCO Martín Silva; Gilberto, Rafael Marques, Paulão, Henrique; Wellinton, Bruno Paulista, Mateus Vital, Yago Pikachu, Nenê; Luís Fabiano. T.: Milton Mendes

FLAMENGO Thiago; Rodinei, Réver, Rhodolfo, Trauco; Márcio Araújo, Cuellár, Diego, Éverton Ribeiro, Everton; Guerrero. T.: Zé Ricardo

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h deste sábado Juiz: Anderson Daronco (RS)