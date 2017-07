Atlético-GO e Vitória fazem confronto direto pela fuga da zona de rebaixamento

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Vitória fazem um duelo de "seis pontos" neste sábado (7), às 16h, no estádio Olímpico, em Goiânia. As duas equipes estão na zona de rebaixamento Campeonato Brasileiro —portanto, um bom resultado pela 12ª rodada dá fôlego na competição e, de quebra, complica ainda mais um adversário direto. Os goianos, com sete pontos, não vencem há quatro partidas e ocupam a lanterna da tabela. Já o Vitória é o 18º colocado e soma nove pontos, dois a menos que o primeiro time fora da zona da degola, o rival Bahia. A equipe do técnico Doriva deverá ter duas mudanças em relação a que empatou com o Santos na última rodada. O meia Jorginho, que foi expulso contra os santistas, está suspenso. E o zagueiro Eduardo Bauermann assume a vaga de Marcão, que retorna de empréstimo ao Atlético-PR após disputar apenas um jogo. O time baiano também será diferente da rodada anterior, quando empatou sem gols com o Bahia. Alexandre Gallo não poderá contar com o atacante Kieza, que se recupera de lesão, e o lateral-esquerdo Geferson, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O meia Gabriel Xavier também é desfalque —ele sequer foi relacionado e pode estar de saída para o futebol japonês. ATLÉTICO-GO Felipe; Eduardo; Eduardo Bauermann, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Silva, Marcão Silva, Andrigo, Luiz Fernando e Breno Lopes; Everaldo. T.: Doriva VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Ramon e Thallyson; Willian Farias, Yago, Cleiton Xavier, Carlos Eduardo e David (Neilton); André Lima. T.: Alexandre Gallo Estádio: Olímpico, em Goiânia (GO) Horário: 16h deste sábado Juiz: Rafael Traci (PR)