Carlos Lima é o novo técnico da seleção feminina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) anunciou nesta sexta-feira (7) que Carlos Lima, 45, é o novo técnico da seleção feminina. A equipe disputará a Copa América de Buenos Aires de 7 a 13 de agosto, torneio que é classificatório para a Copa do Mundo da Espanha, em 2018. Lima foi treinador do São José e do Maranhão, times que disputam competições nacionais, e de seleções brasileiras de base. Ele terá como assistente técnico Bruno Guidorizzi.

"É um orgulho ter a oportunidade de comandar a Seleção Brasileira, estou extremamente feliz e quero trabalhar muito, junto com toda a comissão técnica, para poder classificar o Brasil ao Campeonato Mundial. Será uma Copa América difícil, mas acreditamos em nossa classificação", afirmou Lima.

As convocadas para a seleção adulta se apresentarão no próximo dia 13, em Pindamonhangaba (SP). Entre os destaques estão as pivôs Damiris e Érika, que atuam na WNBA. Lima será assessorado por Antônio Carlos Barbosa, ex-técnico da seleção feminina, que trabalhará como gerente esportivo. A ex-jogadora Adriana Santos será supervisora do departamento feminino. A definição dos técnicos das equipes masculina e feminina foi atrasada por causa da situação de penúria da CBB.

Em março, Guy Peixoto foi eleito presidente pelo ciclo olímpico que culmina nos Jogos de Tóquio em substituição a Carlos Nunes, que comandava a entidade desde 2009. Sob Nunes, a CBB acumulou dívidas próximas de R$ 20 milhões. Além disso, devido à crise financeira e incompatibilidade de estatutos, acabou suspensa pela Fiba (Federação Internacional de Basquete) entre novembro e junho passado. Por causa da sanção, ficou impossibilitada de receber recursos públicos e perdeu o patrocínio do Bradesco (seu apoiador principal). A confederação espera anunciar o técnico da seleção masculina na próxima semana.