VÍDEO: Ônibus biarticulado se divide em dois

(foto: Reprodução/youtube)

Um ônibus biarticulado se dividiu em dois na tarde desta sexta-feira (7). O incidente foi filmado por um passageiro e compartilhado em redes sociais. Clique aqui para ver o vídeo no canal do youtube do site Riozinho.com. O site também tem fotos do ônibus após o ocorrido.

O caso foi em Palhoça, na Grande Florianópolis.

A parte sanfonada se soltou quando o ônibus estava arrancando, em São José, no sentido do distrito industrial de Palhoça. Ninguém ficou ferido. As informações foram divulgadas pelo site G1, após contato com a assessoria de imprensa da empresa Jotur. A empresa afirmou estar vai apurar a causa do incidente.

Não havia ninguém no ponto de articulação no momento em que a estrutura se rompeu.