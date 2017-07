Curso fala sobre relação entre Katy Perry e Baudelaire

Kate Perry (foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo divulgou, nesta sexta-feira (7), um curso sobre os clipes da cantora Katy Perry e sua relação tanto com o poeta francês Charles Baudelaire quanto com o personagem Frankenstein.

O curso, intitulado "Katy Perry - Fogos de Artifício para Frankenstein e Baudelaire", vai de 11 a 15 de julho, na Casa Guilherme de Almeida. De terça à sexta, às 19h. No sábado, às 15h. As vagas já estão todas ocupadas. A aula será ministrada pelo professor Luiz Carneiro. Ele é "professor de semiótica, roteirização, novas mídias e games", segundo nota divulgada pela secretaria.

Seu currículo do Linkedin mostra que Carneiro também é designer de jogos de tabuleiro. E já fez, para a Casa Mário de Andrade, um jogo baseado em "Macunaíma", romance do escritor modernista. Na Casa Guilherme de Almeida, ele também deu o curso O Palimpsesto de Watchmen: Quadrinhos e Tradução Intersemiótica, sobre os quadrinhos de Alan Moore e Dave Gibbons.