Petrobras vai negociar ativos no Paraguai e área na bacia de Campos

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta sexta (7) a abertura de processos para a venda de ativos no Paraguai e de participação no campo de petróleo de Maromba, na bacia de Campos. Com os dois, chegam a quatro o número de processos de vendas de ativos abertos após a mudança no modelo de negociações determinada pelo TCU (Tribunal de Contas da União) —os dois primeiros foram para campos de gás natural no Amazonas. No Paraguai, o objetivo da estatal é vender três subsidiárias que atuam no país, nos mercados de distribuição de combustíveis, de gás de cozinha e lubrificantes e na venda de querosene de aviação. Ao todo, são 197 postos, com 113 lojas de conveniência e operações em três aeroportos. A empresa é líder no mercado paraguaio de combustíveis, com 18% dos postos. Poderão participar das negociações empresas que já atuam no ramo de distribuição de combustíveis com uma rede de, ao menos, 50 postos. Já o processo do campo de Maromba prevê a venda conjunta, pela Petrobras e pela Chevron, de 100% da concessão. A estatal brasileira opera o projeto, com uma participação de 70% do consórcio. Maromba tem descobertas de óleo pesado —com menor valor de mercado e mais difícil de extrair-- com quatro possíveis jazidas identificadas na área de concessão. O projeto de desenvolvimento da produção considera uma plataforma com capacidade para produzir 60 mil barris por dia, que poderá entrar em operação até 2019. A estatal pretende vender US$ 21 bilhões em ativos até o fim de 2018.