Curitiba recebe melhores tenistas novatos do mundo

Nathalia Gasparin: um dos destaques brasileiros na competição (foto: Divulgação/CBT)

A partir do próximo sábado, 08 de julho, o Clube Curitibano recebe os melhores tenistas juniors do mundo durante a disputa do Curitibano International Juniors Cup, torneio que faz parte do calendário da ITF, a Federação Internacional de Tênis. Esse é o primeiro campeonato deste porte em Curitiba e um desejo antigo da diretoria do Clube Curitibano, que há quatro anos vinha negociando datas, auxiliado pela CBT e FPT com a ITF.

Divididos nas categorias 12, 14 a 16 e 18 anos os atletas começam as disputas nos dias 08 e 09, com o qualifying. A chave principal será aberta na segunda-feira, dia 10 de julho, com a presença de jogadores de 14 países, com destaque para a Rússia, EUA, Portugal, Colômbia e Argentina, além do Brasil, que tem duas tenistas entre as 200 melhores do mundo, ambas associadas do Clube Curitibano: Vitória Okuyama (126 do mundo) e Nathalia Gasparin (número 150), cabeças de chave 1 e 2 na categoria até 18 anos.

Além de Vitória e Nathalia o Brasil ainda tem Marina Figueiredo, número 184 do mundo, tenista de Minas Gerais. No masculino o cabeça de chave 1 do torneio é o português Daniel Rodrigues, número 168 do mundo. As disputas acontecem na sede Lucius Smythe, a sede do tênis do Clube Curitibano, no bairro Parolin, em quadras de saibro.