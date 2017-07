Constituinte consolida 'ditadura' na Venezuela, diz Igreja Católica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A representação da Igreja Católica na Venezuela afirmou nesta sexta-feira (7) que o governo de Nicolás Maduro se tornou uma "ditadura" que será consolidada por meio da Constituinte. "[A Constituinte] será imposta à força e os seus resultados serão a constitucionalização de uma ditadura militar, socialista, marxista e comunista", afirmou o presidente da Conferência Episcopal Venezuelana (CEV), Diego Padrón.

Assim como a oposição, a CEV afirma que a Constituinte permitirá "a permanência ilimitada do atual governo no poder" e a "anulação dos poderes públicos", como o Parlamento. No último domingo (2), o papa Francisco disse orar pelas vítimas da violência nos protestos na Venezuela.

Maduro acusou a CEV de ignorar os chamados do pontífice ao diálogo, mas Padrón declarou que essa palavra está "desvalorizada" e que a saída da crise passa pela convocação de "eleições universais, diretas e secretas".

A cúpula eclesiástica venezuelana já havia criticado Maduro em várias ocasiões, embora nunca de forma tão contundente quanto agora. Segundo um estudo do Latinobarômetro, 79% dos cidadãos venezuelanos se declaravam católicos em 2013.